Ronaldinho jelenleg egy Paraguay-i börtönben tölti mindennapjait, mert hamis dokumentumokkal lépett be az országba. Bár ezek a feltételek nem a legjobbak ahhoz, hogy az ember megünnepelje a 40. születésnapját, a brazil zseni azért így is élvezte a kerek évfordulót.

A Barcelona egykori játékosa a hónap elején került a rácsok mögé. A 40. életévét ünneplő játékosnak nem igazán telt jól a márciusa. Rögtön a hónap elején börtönbe ketült, majd a házi őrizetre vonatkozó kérelmét is elutasították. Ha mindez még nem lenne elég a koronavírus-járvány miatt még lassabban zajlik le ügye tárgyalása, így akár fél évig is börtönben maradhat testvérével.

A születésnapját azért így is méltón ünnepelte. Először egy brazil barbecuval lepték meg, majd egy születésnapi tortát is kapott.

