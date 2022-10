A Barcelona 45 millió eurót fizetett az ügylet megkötésekor Robert Lewandowskiért, a szerződés azonban tartalmaz bizonyos bónuszokat is, ahogy arról a 90min.com beszámolt.

A BILD hasábjaira hivatkozva arról ír a lap, hogy a katalánok kötelesek minden olyan szezon után további díjakat fizetni, ahol a csatár minimum 25 gólt ér el. Ez szezononként 1,25 millió, ami ha a szerződésében foglalt négy idény mindegyikén aktiválódik, 5 milliót jelent a Bayernnek.

Mivel még a szezon felénél sem járunk, és Lewa már 17 találatot jegyzett, idén szinte biztosan aktiválódik a záradék, és ha tudja tartani a formáját, a további szezonokban is komoly esély mutatkozik erre.

A Barcelona továbbra is nehéz gazdasági helyzetben van, ugyanis hiába jutott jelentős tőkéhez a nyáron, idén ismét kiestek a BL csoportkörében, ahol többek között a Bayern München is az ellenfelük volt, és meg is verte a katalánokat oda-vissza.

Fotó: Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto via Getty Images