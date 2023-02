Az Arsenal korábbi játékosmegfigyelője mesélte el, hogy már azelőtt érdeklődtek az ágyúsok a játékosért, mielőtt az Dortmundba került volna.

Jude Bellingham még mindig csak 19 éves, de már több, mint 150 profi meccse van, nemrég pedig Angliával a világbajnokságon is részt vett.

Számos nagycsapat érdeklődik érte, várhatóan 150 millió környéki összeget tehet majd zsebre érte a német klub, ha eladják.

Mai szemmel már hatalmas hibának tűnhet, hogy miért nem csapott le rá az Arsenal, amikor lehetősége volt rá.

Francis Cagigao, a klub korábbi scout-ja beszélt arról, hogy ő már akkor javasolta a klubnak a játékost, amikor még a Birminghamben rúgta a bőrt. Az ára azonban már akkor is 25 millió font körül volt, ennyit pedig nem akartak adni érte az ágyúsok.

„16 évesen láttam először. Azt akartam, hogy az Arsenalhoz jöjjön, de sajnos túl drága volt.”



„Nem kétséges, ha Enzo Fernandezért 120 milliót fizetett a Chelsea, lesz aki kifizetni Jude-ért a 150 milliót!” – vélekedett a piaci helyzetről a megfigyelő.

Arsenal were interested in Bellingham in 2020 https://t.co/W1NtTP7juU