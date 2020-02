Óriási sikert ért el a Galatasaray, aki húsz év után tudott nyerni ismét a Fenerbahce vendégeként. Fatih Terim csapta 3-1-re győzedelmeskedett a riválisuk ellen a török labdarúgó-bajnokság 23. fordulójának rangadóján.

Fordulatos és egyben izgalmas mérkőzés volt, hiszen vert helyzetből tudott fordítana a Galata. Ennek az volt az ára, hogy kőkemény csaták alakultak ki, amiket a bíró 12 sárga és 3 piros lappal jutalmazott.

A Galatasaray sorozatban hetedik mérkőzését nyerte meg, viszont ennél sokkal nagyobb szó, hogy legutóbb húsz éve, 1999 decemberében tudtak nyerni a Fenerbahce otthonában. Érdekesség, hogy az akkori vezetőedző szintén Fatih Terim volt.

It took a late showing by Galatasary to beat Fenerbahce as Radamel Falcao and Henry Onyekuru struck in the 80th and 97th minute respectively for the visitors...