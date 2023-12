A török szurkolókat eleve felbosszantotta, hogy a szuperkupa döntőjét Szaúd Arábia fővárosában, Rijádban akarták lejátszani, mindezt a modern Török Köztársaság létrejöttének századik évfordulóján.

A két csapat mégis elutazott Rijádba és már javában készültek volna a mérkőzésre, amiből végül futball helyett diplomáciai botrány lett. A találkozó keretében ugyanis mindkét együttes megemlékezett volna Kemal Atatürkről, a „török nemzet atyjáról.” A Fener mezét Atatürk képe díszítette, a Galata mezére a „Béke otthon, béke a világban” – idézetet nyomtatták. Csakhogy a szaúdiak ehhez nem járultak hozzá.

Sőt, sajtóhírek szerint megtiltották a török himnusz éneklését, valamint a török zászlók kitűzését is. Amikor mindezt meghallották, a klubok nem voltak hajlandóak elhagyni a szállodát és a stadionba jönni. A tárgyalások rövid ideig tartottak, a megállapodás nem született meg, a Galatasaray és a Fenerbahçe pedig elindult Isztambulba.

