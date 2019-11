Lionel Messi "csak" a szokásos formáját hozta az Argentína-Uruguay barátságos válogatott mérkőzésen hétfő este.

Messi játékát hitetlenkedve bámulták a nézők: olyan labdavezetést mutatott be, amiből csak tanulni lehet. A 2-2-es döntetlen második felében az ellenfél 8 játékosát szerelt le egyszerre a középpályán úgy, hogy közben még fekve is magánál tudta tartani a labdát.

Páratlan egyensúlyt és agilitást mutatva az ötszörös Ballon d'Or nyertes csak kifordul és elfordul a játékosoktól, mintha ez a világ legegyszerűbb dolga lenne.

Íme a videó:

