Habár hivatalos döntés még nincs, és a katalán sztárklub minden ilyen pletykát tagad, egyre több helyről hallani, hogy komoly problémába kerülhetnek a Negreira-ügy miatt.



Ennek egyik áldozata Gavi lehet, aki 2022 szeptemberében megkapta első profi szerződését a klubtól, a regisztrálása viszont a La Liga költségvetési szabályai miatt komplikált volt.

Végül bírósági ítélet mondta ki, hogy beregisztrálhatják, ezt azonban visszavonhatja az illetékes hatóság, ha eljárás indul a Negreira-ügyben a klubbal szemben.

Egyes spanyol források szerint ez már meg is történt, így a 18 éves középpályásnak biztosan vissza kell térnie a 30-as mezszámhoz.

Az ifiszerződése 2023 nyaráig szól, így természetesen az érdeklődők is izgatottan figyelik a játékos helyzetét, akire így akár ingyen is lecsaphatnak.

A The Times szerint a Liverpool és a Manchester City is kiváncsian várja, hogyan alakul az ügy, adott esetben pedig ugranának a lehetőségre.

‼️Reacción del Barça al tema Gavi:



El Club asegura que la demanda NO se presentó tarde, como dice la Liga.



La decisión del letrado de la Ad.Justicia NO es firme.



La medida cautelar NO se levantará, hasta que la decisión no sea firme. Cabe recurso.@partidazocope @tjcope