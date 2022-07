Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, július 18-án:

10:50: A Hoffenheim tehetséges szélsőjével, David Raummal erősíthet a Bayern München.

10:37: A Chelsea 40 millió fontot ajánl Presnel Kimpembéért? A Daily Mail értesülései szerint a kékek nem elégszenek meg Kalidou Koulibaly beszervezésével, további játékosokat igazolnának a védelembe. Kimpembe kétségtelenül minőségi vétel lenne, ám versenybe kell szállniuk azzal a Juventussal, akik most De Ligt utódját keresik.

10:23 : Gyakorlatilag megvan a megállapodás az AS Roma és Paulo Dybala közt. Daniele Longo újságíró értesülései szerint tegnap este gyakorlatilag mindenben egyetértés született, így a bejelentés akár már a mai napon megtörténhet. A játékost José Mourinho hívó szava győzte meg, fizetése pedig 6 millió euró körül lesz. 2025-ig fog aláírni. A híreszteléseket Fabrizio Romano is megerősítette.

Paulo Dybala to Roma, here we go! Full agreement in place on a three year contract, valid until 2025. Dybala will join as free agent #ASRoma @SkySport



Mourinho, key factor - he called Dybala to explain the project. All the documents being prepared, free transfer imminent. pic.twitter.com/qZaYmp5VqD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2022

09:37 : A Barcelona videós formában mutatta be Robert Lewandowskit, aki a floridai tengerparton adott interjút a klub sajtósainak.

The words of Robert Lewandowski: pic.twitter.com/nx2UCULhiQ — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 18, 2022

08:51 : Hivatalos: Megtalálta új klubját a Manchester Citytől távozó 37 éves Fernandinho. A brazil középpályás szülőhazájába, az Atlético Paranaenséhez igazolt.

08:35: Armando Borja hamarosan egyértelművé teszi a jövőjét. A hírek szerint a West Hammel folyatat előrehaladott tárgyalásokat, de a Chelsea is a kalapban. A 20 éves támadó piaci értéke 22 millió euró. (Fabrizio Romano)

Armando Broja will clarify his future very soon. West Ham are really close to reaching an agreement with Broja on personal terms, talks ongoing with Chelsea. #CFC



There are many clubs interested - Chelsea, on it. Broja’s on his way back to England as @AdamNewson reports. pic.twitter.com/4HuzSQsF37 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2022

08:28: Matthijs de Ligt a mai napon várhatóan Münchenbe repül, hogy aláírja szerződését a Bayern Münchennel. A kontraktus 2027-ig szól majd, a vételár pedig 80 millió euró körül lesz. (Fabrizio Romano)

Matthijs de Ligt will fly to Munich in order to undergo medical tests and sign the contract as new FC Bayern player. Deal valid until June 2027 already sent to his agent Rafaela Pimenta. #FCBayern



Juventus and Bayern will sign paperworks today, €80m package. pic.twitter.com/Bdr5a7cDMy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2022

