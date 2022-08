Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, augusztus 15-én:

20:21: Wesley Fonana a Chelseahez szeretne csatlakozni, ezért haragszik a Leicesterre, amiért ezt gátolja. A Sky szerint a játékos a BL-ben szeretne szerepelni, mivel ki akarja harcolni a világbajnokságra a válogatott kerettagságot.

20:05: A Newcastle két játékost is figyelemmel követ. Joao Pedrót a Watfordból és Conor Gallaghert a Chelseaből egyaránt figyelik a szarkák.

19:48: Emerson Palmieri a West Hamhez kerülhet. A kalapácsosok megkeresték a Chelsea-t, akik egyértelművé tették, hogy csak végleges átigazolásban gondolkodnak, kölcsönben nem.

Emerson Palmieri deal. West Ham have approached Chelsea to sign Italian left back, Todd Boehly made clear he only wants to sell Emerson on permanent deal, no loan. #WHUFC



OGC Nice offered loan move in July and it was rejected, no more talks. It’s currently quiet. #CFC pic.twitter.com/pSCNQCd6Xj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2022

17:58: A Monza kölcsönveheti a Juventus 20 éves játékosát, Nicoló Rovellát, írja a La Gazzetta dello Sport. Rovella tavaly a Genoában szerepelt szintén kölcsönben, ahol 21 Serie A meccsen három gólpasszt osztott ki.

17:09: A Milan továbbra is érdeklődik a PSG védője, Abdou Diallo iránt. A játékos létszámfelettinek számít Párizsban, az olaszok pedig egy kölcsön + vételi opcióval hoznák el.

17:07: A Corriere dello Sport szerint a Wolverhampton, az Empoli és a Spezia is érdeklődik a Chelsea walesi válogatott játékosa, Ethan Ampadu iránt.

17:02: Alex Runarsson elhagyja az Arsenalt és az idei szezont az Alanyaspor gárdájánál tölti kölcsönben.

Rúnar Alex Rúnarsson leaves Arsenal as contract has been just signed with Turkish club Alanyaspor. One more outgoing completed.#AFC



Rúnarsson will join Alanyaspor on a loan deal valid until June 2023. pic.twitter.com/3rrFHi8SLV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2022

15:40: Alex Collado az idei szezont is kölcsönben tölti. A Barcelona középpályását már be is mutatták az Elchénél.

12:30 - Marco Asensio jövője nagyon bizonytalan, hiszen a 2022/23-as szezonban már nem szerepel Carlo Ancelotti terveiben, mint fontos játékos. Ha mégis távozik, akkor Ekrem Konour szerint José Mourinhóval alkothatna egy csapatot a Románál.

11:15 - Pierre-Emerick Aubameyang az a játékos, akit a Chelsea szívesen szerződtetne, de tudják, hogy a Barcelona csak 20 millió eurónál többért adná el, így jelenleg megakadt az üzlet.

10:45 - A Sky Sports értesülései szerint Destiny Udogie Londonban van, hogy elvégezze a Tottenham orvosi vizsgálatát, mielőtt az Udinese csapatától átigazolna. Ezt követően azonban visszatér, hogy a következő szezont kölcsönben az olasz csapatnál töltse.

10:00 - A Manchester United azt tervezi, hogy megtartja Cristiano Ronaldót. Annak ellenére, hogy vasárnap egyes hírek arról szóltak, hogy a Manchester United esetleg felbontja Cristiano Ronaldo szerződését, a hétfői hírek szerint a 2022/23-as szezon hátralévő részében is megtartják őt a csapatnál.

09:30 - Hivatalossá vált. Marc Bartra elhagyta a Real Betist és a török Trabzonsporhoz szerződött. A spanyol klub köszönő üzenetet tett közzé a közösségi médiában.

09:00 – Raúl de Tomás a Manchester Unitedhez igazolhat. Korábban az Aston Villával hozták kapcsolatba, most azonban változott a helyzet. Az Espanyol hajlandó eladni támadóját megfelelő összegért, és a Cadena COPE beszámolója szerint az angol klub és a játékos képviselői között már zajlottak tárgyalások.



