Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, augusztus 29-én:

08:50 A Fulham és a Paris Saint-Germain jelenleg is tárgyal Layvin Kurzawa ügyében. A PSG nyitott arra, hogy elengedje a játékost, jelenleg az átigazolási díjakról folyik az egyeztetés.:

Fulham and Paris Saint-Germain are in direct contact for Layvin Kurzawa deal. There's a proposal on the table to discuss a permanent transfer, Marco Silva needs a new left back. #FulhamFC



PSG are open to let him go, fee still discussed between the two clubs. pic.twitter.com/zXCju5bJ9v — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2022

08:30:A Serie A-ban szereplő Salernitana szerződtette az OGC Nice osztrák középhátvédjét, Flavius ​​Daniliucot, aki hétfőn már részt is vesz a kötelező orvosi vizsgálaton.

Serie A side Salernitana are set to sign Austrian centre back Flavius Daniliuc from OGC Nice, medical will take place on Monday. Full agreement on €5m deal. #transfers



Daniliuc, already in Italy to sign the contract - huge one for Salernitana. pic.twitter.com/bDLoPGyJ34 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2022

08:00: A Valencia hétfőn ismét közvetlen kapcsolatba lép Edinson Cavani képviselőivel. A klub bízik abban, hogy a feleknek sikerül megállapodniuk.

Valencia will be in direct contact with Edinson Cavani's camp again on Monday in order to resolve final details and get deal done. Club confident to complete the agreement #Valencia



Cavani, discussing two-year deal while Valencia are close to sell Maxi Gomez to Fenerbahçe. pic.twitter.com/l3ZtSTc0eo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2022

Borítókép: Sport365