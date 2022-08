Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, augusztus 22-én:

8:30: Folyik Ismaila Sarr és Joao Pedro átigazolási ügye is. Előbbit az Aston Villa, utóbbit a Newcastle szeretné, a napokban pedig midkét transzfer lezárulhat, így két legjobbjából csinálhat pénzt a sárga egyesület.

Important hours ahead for Ismaila Sarr and João Pedro deals. #transfers



▫️ Agreement on €28m fee add-ons included for Sarr between Aston Villa and Watford, but issues to resolve on player side;



▫️ Newcastle waiting for Watford decision on £25m plus add-ons bid for João. pic.twitter.com/SXyqmoe24M