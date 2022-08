Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, augusztus 1-én:

06:55: Ethan Laird a Watfordban tölti a szezont, kölcsönben. A darazsak és a Manchester United között megvan a megegyezés, már csak apróbb pontosítások vannak hátra.

Manchester United and Watford are prepared to complete the agreement for Ethan Laird on loan. Deal to be finalised this week. #MUFC Ten Hag, happy with his potential and attitude but Laird needs to play - Watford are intentioned to proceed with loan deal. pic.twitter.com/XtGTAOeliC

06:53: A Leicester menedzsere, Brendan Rogers kijelentette, Wesley Fofana nem eladó. A Chelsea ennek ellenére tovább próbálkozik a játékos szerződtetésével, akit az elsőszámú opcióként tartanak számon, mióta lemaradtak Koundéról.

Leicester manager Brendan Rodgers tells @owynnpa that Wesley Fofana is “not for sale”, very clear on club position - same as the board. #LCFC



Chelsea have still no intention to give up and will try to negotiate again next week on Fofana/Gvardiol, both really difficult. #CFC pic.twitter.com/PXbRRxBSxa