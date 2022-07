Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, július 18-án:

09:37 : A Barcelona videós formában mutatta be Robert Lewandowskit, aki a floridai tengerparton adott interjút a klub sajtósainak.

08:51 : Hivatalos: Megtalálta új klubját a Manchester Citytől távozó 37 éves Fernandinho. A brazil középpályás szülőhazájába, az Atlético Paranaenséhez igazolt.

08:35: Armando Borja hamarosan egyértelművé teszi a jövőjét. A hírek szerint a West Hammel folyatat előrehaladott tárgyalásokat, de a Chelsea is a kalapban. A 20 éves támadó piaci értéke 22 millió euró. (Fabrizio Romano)

Armando Broja will clarify his future very soon. West Ham are really close to reaching an agreement with Broja on personal terms, talks ongoing with Chelsea. #CFC



There are many clubs interested - Chelsea, on it. Broja’s on his way back to England as @AdamNewson reports. pic.twitter.com/4HuzSQsF37