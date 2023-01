Az El Chiringuito spanyol televíziós sportműsorban elhangzott, hogy a szélen is bevethető belga támadó középpályás klubváltásának híre azután erősödött föl, hogy a szaúdi fővárosban rendezett, s a nagy rivális FC Barcelona sikerét hozó vasárnapi spanyol Szuperkupa-döntőben Hazard egyáltalán nem jutott szóhoz.

A minden idők egyik legjobb belga futballistájának számító, 32 éves játékos mellőzése nem újkeletű, a madridiak olasz vezetőedzője, Carlo Ancelotti jó ideje érdemben nem tart rá igényt, s már többször felvetődött, hogy távozik a királyi gárdától.

A spanyol televíziós forrás szerint Hazard a kupadöntő kínálta lehetőséget kihasználva találkozott a kilencszeres szaúdi bajnok al-Nasszr francia vezetőedzőjével, Rudi Garciával. Konkrét tárgyalásokról ugyan nincs hír, de könnyen lehet, hogy Hazard rövidesen követi az ötszörös aranylabdás portugál Cristiano Ronaldót, aki a Manchester Unitedet, s egyáltalán, az európai futballt maga mögött hagyva az év végén írt alá a szaúdiakhoz.

Hazard a londoni Chelsea-től 2019-ben, 100 millió euró ellenében igazolt át a Real Madridhoz, 2024-ig kötelezve el magát a fővárosiakhoz. A blancóknál ez idáig 51 meccsen szerepelt, s négyszer volt eredményes. A belga válogatottban, amellyel 2018-ban világbajnoki bronzérmes lett, 2008-as bemutatkozása óta 126 alkalommal játszott, s 33 gólt szerzett. Helyet kapott a nemzeti együttesben a múlt év végi, katari vb-n is, ahol a belgák általános csalódást keltően már a csoportküzdelmekben elbuktak, s kiesésüket követően Hazard bejelentette, hogy végleg elköszön a válogatottól.

