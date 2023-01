A Goal.com értesülései szerint a Manchester United csapatkapitányáért az Internazionale érdeklődik, akik a szezon végéig vennék kölcsön a játékost.

Maguire az idei szezonban kiesett az edző kegyeiből, ezért elképzelhető, hogy máshol szeretné felépíteni magát ismét.

Az Inter minden bizonnyal elveszíti majd Milan Skriniart, aki teljes egyezséget kötött a PSG-vel, Maguire pedig az ő helyére érkezne.

Harry Maguire to Inter would be wild