Szinte biztosra vehető, hogy a nyári átigazolási szezonban klubot vált a 24 éves Victor Osimhen, akiért fél Európa verseng.



Osimhen az idei szezonban 26 tétmeccsen 21 gólt és öt gólpasszt adott Nápolyban.

A Sky szerint jelenleg három olyan klub van, akik komolyan érdeklődnek a játékos iránt és anyagilag is megengedhetik maguknak a szerződtetését.

A vérre menő harc a Chelsea, a Manchester United és a PSG között bontakozhat ki. Mindhárom klub remekül tudná hasznosítani a támadó kvalitásait, de talán a Manchester United az, akinek a legnagyobb szüksége lenne Osimhen szolgálataira.

Osimhen korábban kijelentette, egy nap szeretne a Premier League-ben játszani, ez pedig akár egy hízelgésnek is betudható a Chelsea-MU duó felé.

A játékos árát azonban komolyan megkéri majd a Napoli, ugyanis kétséges, hogy hajlandóak lennének 100 milliós vételár alatt megválni tőle.

News #Osimhen: Massive season & focussed on the next step.



Been told City, #CFC, #PSG & #MUFC are all in! Different talks took place. #MCFC inquired although they have Haaland/Alvarez.

No topic for Bayern. Transfer fee of at least €100m not feasible. @SkySportDE ???????? pic.twitter.com/mGc5W7B3SY