José Mourinho hosszú pályafutása során számos nagyszerű játékost edzhetett. Legutóbbi interjújában olyan futballisták nevét említette, akiket még sosem irányított, de nagyon szerette volna, ha a csapatában szerepelnek.

A Special One két évtizede irányít európai (top)csapatokat. Korábban többek között a Real Madridot, a Chelsea-t, az Intert és a Manchester Unitedet is irányította, de így is van benne hiányérzet. Ebbe a csoportba tartozik többek között Leo Messi.

„Soha nem volt lehetőségem Leo Messit edzeni, de senki sem edzheti Messit. Abszurd azt gondolni, hogy megteheted, mert neki már a születésekor megvolt mindene. Ő már mindent tud, nekem is tudna tanítani néhány dolgot. Az egyetlen dolog, amit ilyen helyzetben el lehet mondani róla, hogy megtiszteltetés lenne, ha a csapatunkban van.”

Mourinho azt is elismerte, hogy két olasz Roma-legendát is szeretett volna a csapatában tudni. Érdekesség, hogy egyikük váltotta őt a rómaiak edzőjeként.

„Szerettem volna De Rossit az Interben és a Real Madridban, de ez nem volt lehetséges. Azt is szerettem volna, hogy Totti az Interhez jöjjön a kora ellenére. Ezek azok a játékosok, akiket mindig is szerettem volna edzeni.”





Mourinho január közepén távozott az AS Roma együttesétől, azóta még nem talált új csapatot.

Borítókép: Getty Images