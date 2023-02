Jelentések szerint a Chelsea ajánlatot tehet Hansi Flicknek, ha Graham Potter munkáját megköszönik.

Potter tavaly szeptemberben váltotta Tuchelt, ám annak ellenére, hogy egy álomcsapatot rakott alá Todd Boehly, az eredményekkel adós maradt.

Habár a tulajdonos még türelmes a trénerrel, egyre több hír jelenik meg arról, hogy ez a kedvezményezett helyzet nem tart örökké.

Christian Falk, a BILD újságírója számolt be arról, hogy a Chelsea monitorozza annak lehetőségét, hogy a német szövetségi kapitányt, Hansi Flicket ültessék Potter helyére.

„Megkérdeztem Flicket, aki annyit mondott, hogy nem kommentálja. Egyszerűbb lett volna azt mondania, hogy nem igaz, de nem tette, így lehet valóságalapja. Viszont Flick számára ez nem valós opció, ugyanis elkötelezett a német csapat mellett, akiket a 2024-es hazai EB-n is vezetni szeretne.” – írja az újságíró.

“I heard that Hansi Flick is an idea as a potential replacement for Graham Potter. I know about the rumours that surfaced after he was spotted at Stamford Bridge for Chelsea v Fulham but he was actually there because of Kai Havertz,”



Christian Falk - BILD



@CFC_ChelseaFC pic.twitter.com/aJfry75lzQ