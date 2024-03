Erling Haaland a tavalyi Aranylabda szavazás második helyezettje és a világ jelenlegi egyik legjobbja elismerte, hogy Lionel Messi a valaha volt legnagyobb labdarúgó, és addig nem lehet más a legjobb, amíg az argentin vissza nem vonul.

„Mindent megnyertem már, de még mindig csak 23 éves vagyok, ezért újra meg akarok nyerni mindent" - mondta Erling Haaland a Manchester City legutóbbi sajtótájékoztatóján.

„Messi a legjobb, aki valaha játszott. Talán vissza kell vonulnia ahhoz, hogy valaki mást tekintsenek a legjobbnak" - tette hozzá a norvég.

'He's the best that has ever played!' | Erling Haaland on Lionel Messi#erlinghaaland #mancity #haaland



Full press conference: https://t.co/HR3GNPu1KV pic.twitter.com/CIv2Z9AtCU