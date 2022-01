A spanyol Domenec Torrent lett a török labdarúgó-bajnokságban 12. helyen álló Galatasaray vezetőedzője.

Az 59 éves szakember szerződtetését Burak Elmas klubelnök jelentette be kedden újságírók előtt. Azt viszont nem közölte, hogy az új tréner mikor áll munkába és megbízatása meddig szól. A 22-szeres bajnok Galata hétfőn szakított a 68 éves Fatih Terimmel, aki 1996-2000, 2002-04, valamint 2011-13 után 2017-ben már negyedszer foglalta el a csapat kispadját.



Fotó: Galatasaray SK/Twitter

Elmas kifejtette: Torrent erős egyéniség és sikeres klubedzői múlttal bír, akivel már korábban is felvették a kapcsolatot, de akkor még másodedzői posztról tárgyaltak vele. Hozzátette: az élet azonban most úgy hozta, hogy felajánlották neki a szakmai munka irányítását, amit elfogadott. A katalán születésű Torrent 1991 óta edzősködik, 2007-18 között Josep Guardiola munkáját segítette a Barcelonánál, a Bayern Münchennél és a Manchester Citynél. Ezt követően 2018-ban a New York City, majd 2020-ban a Flamengo vezetőedzője lett, utóbbitól 14 hónappal ezelőtt távozott, alig több mint három hónapos közös munka után.

Az isztambuli együttes az előző szezonban másodikként zárt az élvonalban, a bajnok Besiktas csak jobb gólkülönbségének köszönhetően előzte meg. A Super Ligben most a Trabzonspor áll az élen 20 forduló alatt szerzett 49 pontjával, a második Konyaspor hátránya 10 pont. A harmadik pozíciót a 2019/20-as idényben bajnok Basaksehir foglalja el 34 ponttal, a magyar válogatott Szalai Attilát is foglalkoztató Fenerbahce 32 ponttal az ötödik. A 12. helyezett Galatasaraynak 27 pontja van.

