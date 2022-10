Pep Guardiola keze alatt Erling Haaland eddig 11 meccsen 17 gólt szerzett, átlagban 48 percenként talál be a manchesteriek játékosaként.

A hétvégi, Manchester United elleni győztes meccsüket követően Guardiola arról is beszélt, mit lát a legnagyobb különbségnek Haaland és Messi közt.

„Az a különbség, hogy Erlingnek minden csapattársára szüksége van ahhoz, hogy gólt szerezzen. Messinek megvan a képessége, hogy ezt egymaga is megtegye. Hihetetlen.” – mondta a spanyol tréner, aki az argentint is edzette korábban.

Guardiola ezzel valószínűleg arra akart utalni, hogy habár Messi csatárként szerepelt, sosem számított klasszikus támadónak. Általában mélységből indult és sokszor saját magának teremtette meg a lehetőséget a gólszerzésre.

Pep Guardiola on Lionel Messi and if he now gets the feeling that Erling Haaland will score in every game: "The difference, Erling needs maybe all his mates, you know to do it. Unbelievable. Messi had the ability for himself to do it."pic.twitter.com/rodCdrrvrT