Ryan Giggs, a Manchester United és a walesi válogatott ikonikus alakja a volt párjával szemben tanúsított erőszakos viselkedése kapcsán került a bíróság elé.

A hétfőn Manchesterben rendezett tárgyaláson az ügyész egyértelműen kijelentette, hogy Giggs 2020 novemberében egy veszekedés hevében szándékosan fejbevágta Kate Greville-t, akivel akkoriban egy párt alkottak.

A vádak szerint Giggs 2017 és 2020 között rendszeresen bántalmazta és korlátozta szabad akaratában a lányt, aki ezért perbe is fogta a walesit.

A 48 éves ex-középpályás az ügyet nyitó tárgyaláson személyesen is megjelent, ahol minden ellene felhozott vádat határozottan tagadott.

A per várhatóan 10 napig tart majd.

Az esetek nyilvánosságra kerülését követően Giggs a walesi válogatott szövetségi kapitányi posztjáról is távozni kényszerült, a szövetség pedig elhatárolódott a edzőtől addig, amíg tisztára nem mosta a nevét.

