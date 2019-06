Gera Zoltán , volt válogatott labdarúgó, a 2020-as Eb budapesti nagykövete az UEFA és az MLSZ közös kisvideójában hívja fel a figyelmet a jövő évi kontinenstorna hazai meccseire, és a jegyértékesítés mai kezdetére. A június 12-én induló és július 12-én záruló első értékesítési szakaszban az összes mérkőzésre, így a 4 budapesti összecsapásra is árulják már a jegyeket, 30 eurós összegtől.

Fotó: youtube.com

Már az elmúlt hónapokban számos regisztráció érkezett Magyarországról. A kisvideó azért készült, hogy még ennél is több hazai szurkoló kapjon kedvet ahhoz, hogy részese legyen az első hazai rendezésű Európa-bajnokságnak. A cél az, hogy minél több magyar szurkoló élvezhesse élőben a mérkőzéseket Budapesten az új, 68 ezer férőhelyes Puskás Arénában, vagy akár a többi 11 helyszín bármelyikén.

A magyar fővárosban megrendezett találkozókra 30, 75 és 125 euróért lehet jegyet váltani. Belépőket a magyar nyelvű euro2020.com/tickets oldalon lehet igényelni. A regisztráció semmilyen további kötelezettséggel nem jár: a most beérkező igényléseket egy augusztusi sorsolás követi, a szerencsés érdeklődők ez után vehetik meg ténylegesen belépőiket.

Gera Zoltánnak társa is akadt a Budapest belvárosában forgatott kisfilmben, ahol a Széchenyi Lánchíd, a labdarúgó Európa-bajnokság egyik szimbóluma is felbukkan. Tóth Emese freestyler szemet kápráztató trükkjei már önmagukban is elegendőek ahhoz, hogy érdemes legyen belenézni a videóba, a két sportoló közös felhívása pedig remélhetőleg sokak kedvét meghozza majd a jövő évi küzdelmekhez.

A 2020-as Eb egyébként több szempontból is a „legek” tornája lesz: 12 helyszínen, 4 időzónában rendezik meg a találkozókat, a 3 millió nézőt pedig mintegy 10 ezer önkéntes várja majd a helyszíneken (Budapesten is több mint 1000). Ráadásul, hazánk mellett 6 másik olyan ország is (Azerbajdzsán, Dánia, Írország, Oroszország, Románia és Skócia) a rendezők között kapott helyet, amely még sosem adott otthont Európa-bajnokságnak.

Forrás: Noguchi Porter Novelli