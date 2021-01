Németországgal és Lengyelországgal is azonos csoportba került a 2023-as, román-grúz közös rendezésű U21-es labdarúgó Európa-bajnokság selejtezősorozatában a korosztályos magyar csapat.

A hazai szövetség honlapjának csütörtöki beszámolója szerint Gera Zoltán együttese az előző évek eredményei alapján készült kiemelés után a negyedik kalapból várta a sorsolást. A magyar válogatott az első kalapból Németországot, a másodikból Lengyelországot, a harmadikból Izraelt, az ötödikből Lettországot, a hatodikból pedig San Marinót kapta ellenfélnek.



"Összességében úgy érzem, nem panaszkodhatunk a sorsolásra, mert sokkal jobb csoportot nem kaphattunk volna. Ezzel együtt nagyon nehéz dolgunk lesz, hiszen három nálunk magasabban rangsorolt együttessel is harcolnunk kell az első két hely valamelyikének megszerzéséért.



A németek mindig erősek, 2011 óta nem hiányoztak egyetlen Eb-ről sem, és a lengyelek, valamint az izraeliek is komoly játékerőt képviselnek" - mondta Gera Zoltán az mlsz.hu-nak.



A kvalifikációs sorozat márciusban indul, de az idei Európa-bajnokságon részt vevő válogatottak, így a társházigazda magyar csapat is csak ősszel kezdi meg szereplését.



A 2023-as Európa-bajnokságon a 2000. január 1. után született játékosok vehetnek részt, ami azt jelenti, hogy az idei Eb-n szereplők jelentős része a selejtezők során is a szakmai stáb rendelkezésére állhat.



A 2023-as kontinensviadalra a két rendezőhöz csatlakozik a selejtező kilenc csoportjának győztese, a legjobb csoportmásodik, valamint a maradék nyolc csoportmásodik négy rájátszásos párharcának győztese.

Borítókép: facebook/MLSZ - Magyar Labdarúgó Szövetség