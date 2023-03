Timothy Weah a PSG akadémiáján pallérozódott, majd innen igazolta le őt 2019-ben a Lille, 10 millió euró fejében.



A játékos klubcsapata mellett az amerikai válogatottban is alapember. Az olasz Calciomercato szerint a Juventus kifejezetten érdekesnek találja a játékost.

Az olaszok már fel is vették a kapcsolatot a klubbal, az átigazolás azonban nem lesz egyszerű, különösen a játékos vételárát tekintve.

Piaci értéke jelenleg 12 millió euró, de ennél jóval magasabb áron szeretnék továbbadni a franciák.

Tim Weah is one name that is being followed at Juventus. He is appreciated by Juve’s scouts. Weah can play winger and fullback.



