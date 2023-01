A Goal.com szerint a Real Madrid figyelemmel kíséri Alejandro Garnacho helyzetét, akinek 2024-ben lejár a szerződése a Manchester Unitednél.

A 18 éves játékos jelenleg csupán 7000 fontot keres csapatában, ami eltörpül a sztárok fizetése mellett. A United állítólag ezt hajlandó lenne 20.000 fontra emelni. Az egyeztetések „pozítív” szellemben haladtak, de megegyezés nem született.

A spanyol klub mellett a Juventus is figyeli az argentin helyzetét, aki hatalmas karriert futhat be.

Profilja tökéletesen beleillik a madridiak startégiájába, mivel fiatal, nagy potenciállal rendelkező játékos, aki pár éven belül beépíthető a kezdőcsapatba.

