A hírek szerint az Arsenal és a Tottenham is szívesen látná soraiban a Barcelonában rossz időszakot átélő Ferrán Torrest.

A 22 éves spanyol a Manchester Citytől érkezett a katalánokhoz, ám ezalatt az egy év alatt nem hozta a várt szintet, ősszel pedig a friss érkező Lewandowski és Raphinha is túlnőtt rajta.

A Fichajes.net szerint a katalánok emiatt nem bánnák, ha valaki elvinné Ferránt, ő pedig így visszatérhetne korábbi sikereinek helyszínére, a Premier League-be.

Az Arsenal és a Tottenham is örömmel nyújtana számára segítő kezet, előbbi Gabriel Jesus pótlásaként tekintene rá, utóbbi pedig bővítené az opcióit a támadóharmadban.

A spanyol válogatottal jól szereplő Torres jelenlegi szerződése 2026-ig szól a Barcelonával.

Arsenal consider a move for Ferran Torres as Mikel Arteta targets a January replacement for injured Gabriel Jesus. [Daily Mail Sport] pic.twitter.com/xi5I8r3pbC