A katalán Mundo Deportivo arról ír, hogy Fabricio Díaz személyében védekező középpályás került az FC Barcelona célkeresztjébe. Az uruguayi Liverpool FC 20 esztendős csapatkapitánya szeretne Európa irányába váltani, az érte kínált 6 millió eurót azonban kevesli a klubja.

A játékos piaci értéke egyébként is 5 millió euró, Díaz ráadásul hosszútávon, 2026-ig kötelezte el magát legutóbbi szerződésével. A Mundo azt is megemlíti, hogy az argentin River Plate és a brazil Falmengo 4 millió eurós ajánlatát is visszadobták nemrégiben.

Az FC Barcelona legutóbb 2018-ban szerződtetett játékos a dél-amerikai országból, az azóta berobbanó és jelenleg 70 millió eurós piaci értékkel bíró Ronald Araújó vételára 4,5 millió euró volt.

„Álomszerű, hogy egy akkora klub, mint az FC Barcelona felfigyelt rám. Fantasztikus lenne a klubváltás, bízom benne, hogy az ügynököm megtalálja a lehető legjobb megoldást.” – fogalmazott Fabricio Díaz, aki a 2023-as U20-as dél-amerikai kontinenstornán 8 mérkőzésen 5 gólt szerzett.

Fotó: Guillermo Legaria Schweizer/Getty Images