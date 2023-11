Fabrizio Romano a futballvilág egyik legjobb átigazolási szakértőjének a hírében áll.

A hét elején a 30 éves újságíró a 2023/24-es Premier League szezonnak a bajnoki címért folyó versenyfutásáról nyilatkozott, és szerinte Mikel Arteta csapatának van a legnagyobb esélye arra, hogy felvegye a versenyt a Manchester Cityvel.

A The Daily Briefingnek azt írta: "Már majdnem a szezon harmadánál járunk, és nézzük hogyan alakul a címvédés? A Tottenham, amely eddig rendkívül meggyőző volt, az utolsó két meccsén kicsit megtorpant.”

"Személyes megérzésem szerint az Arsenal és a Manchester City lesznek azok, akik a legnagyobb eséllyel harcolnak majd a bajnoki címért. Talán még egyiküket sem láthattuk a legjobb formájukban játszani ebben a szezonban, de mindkét csapatban olyan minőség van, amilyen csak lehet.”

"A kulcsfontosságú játékosok sérülései ellenére is jól megbirkóztak a feladattal. Az Arsenal alig tudott a legerősebb kezdőcsapatával felállni, mivel Jurrien Timber és Thomas Partey is alig szerepelt az idei szezonban, ahogyan Gabriel Jesus és Martin Odegaard is rengeteg meccset kihagyott” – fejtette ki véleményét Fabrizio Romano.

A Premier League jelenlegi állása szerint a Manchester City mindössze egy ponttal vezeti a bajnokságot az Arsenal és a Liverpool csapata előtt.

