Samuel Iling-Junior 2020 nyarán hagyta el a Chelsea-t, hogy az olasz sztárklubhoz, a Juventushoz szerződjön.



A szélső ezidő alatt már 14 mérkőzésen kapott szerepet a nagyoknál, ezeken pedig két gólpasszt is kiosztott.

Az angol játékost a közelmúltban számos nagy klubbal összefüggésbe hozták, többek között a Manchester Cityvel, a Dortmunddal, a Bayernnel és korábbi csapatával, a Chelsea-vel is.

Ennek kapcsán a játékos kifejtette, miért választotta anno az olaszokat.

„Főleg a történelmük miatt. Nézzétek meg, mennyi trófeát nyertek, milyen nagy játékosok játszottak itt. Ez nem egy kis klub.”



„Könnyű vonzódni egy olyan klubhoz, mint a Juventus, ami győzteseket nevel. Úgy éreztem, ezt kell tennem ahhoz, hogy én is győztes legyek.”

Az idei BL-szezonban a játékosnak volt lehetősége a legrangosabb európai kupasorozatban is megmutatni magát, ezért pedig nagyon hálás klubjának.

„A BL-ben való szereplés minden kissrác álma. Erről beszéltek egymás között és amikor kilépsz a pályára, érzed, hogy ezen a szinten akarsz maradni.”

Iling-Junior:



"I do feel Italian already, but it will take a while to be fully Italian."



[@thetimes] #Juventus pic.twitter.com/4mtaea1O2v