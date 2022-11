A francia válogatott szövetségi kapitányának, Didier Deschamps-nak a szerződése hamarosan lejár. Egyes pletykák szerint a Real Madrid korábbi sikeredzője veheti át tőle a stafétát.

Zidane 2021 nyarán döntött úgy, hogy elhagyja a Real Madridot, azóta pedig máshol sem vállalt munkát. A hírek szerint ajánlatokból nem volt hiány, de ezeket kivétel nélkül elutasította a francia.

A Libertad Digital most azt állítja, hogy mindez azért volt, mert Zidane a francia válogatott szövetségi kapitányi posztjára pályázik. A lap szerint sok kérdőjel nem is maradt, ugyanis a szövetség is üdvözölné azt, ha a korábbi játékos venné át Deschamps helyét. Sőt, a lap már a hivatalos megegyezést is tudni véli.

Nemrég Zidane egy sokat sejtető kijelentéssel hintette el annak lehetőségét, hogy hamarosan visszatér a futballelitbe.

Fotó: Aurelien Meunier/Getty Images