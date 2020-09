Fabrizio Romano átigazolásokkal foglalkozó szakértő megnevezte azt a három játékost, aki véleménye szerint megdöntheti Neymar 198 millió fontos átigazolási rekordját.

Neymar három éve igazolt a Barcelona csapatából a francia fővárosba. Azóta is az a 198 millió font a legnagyobb összeg amiért egy játékos klubot váltott.

Romano szerint Erling Haaland, Lautaro Martinez és Kylian Mbappe közül kerülhet ki az a játékos, akiért hajlandóak lesznek több pénzt kifizetni, mint Neymarért.

Haaland még mindig csak 20 éves. Akkor nőtt meg igazán az értéke, amikor a Dortmund csapatához igazolt és 20 mérkőzésen 18 gólt szerzett.

Az átigazolási guru így nyilatkozott a norvég csodagyerekről:

"Azt hiszem, egy olyan játékos, mint Haaland, aki még mindig nagyon fiatal és már most 80 millió euró értékkel bír, megdöntheti a rekordot. Nagyon szeretem a játékstílusát. Olyan mint egy gép, mint egy robot. Jelenleg ő és Lautaró Martínez a két legjobb fiatal támadó."

Mbappéról így vélekedett:

"Ő a jövő aranylabdása. Remek lehetőségei vannak a rekord megdöntésére. Úgy gondolom, hogy a Real Madrid meg fogja próbálni megszerezni őt."

Kylian Mbappe 2020, Mbappe 2020,Kylian Mbappé 2019/20, Kylian Mbappe PSG/France, Kylian Mbappe skills *If you have anything against my uploads (use of conten...