A Real Madrid eltökélt, hogy leigazolják a Lyon 19 éves jobbhátvédjét, Malo Gustót, számol be Foot Mercato.

A tehetség értéke jól tükrözi azt a fejlődési ütemet, amit képvisel, ugyanis az egy év alatt 500 ezer euróról 15 millió euróra emelkedett.

Gusto legnagyobb erényei közé tartozik a sebessége, és a pontos beívelései. Idén 14 mérkőzésen kapott szerepet a Lyonnál, ezalatt egy gólpasszt osztott ki.

A királyi gárdának azonban sietnie kell, ugyanis több angol klub szintén érdeklődik a játékos iránt, ilyen például a Manchester United is.

A védő remek pótlása lehetne Dani Carvajalnak, aki már nem lesz fiatalabb, így éveken belül el kell gondolkodnia a madridi csapatnak a helyettesítéséről.

Real Madrid want Malo Gusto (19) to be a long-term replacement for Dani Carvajal in the squad, but faces tough competition from Bayern Munich. @DahbiaHattabi pic.twitter.com/3RFEliJTrv