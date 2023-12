A labdarúgás világában számos rivalizálásnak lehettünk már tanúi, de kevés alakult át kölcsönös tiszteletbe, mint ahogyan az Ronaldo Luis Nazário de Lima és Samuel Eto'o között látható.

Eto'o viszont nagyra becsülte Ronaldót, és az egyetlen játékosként nevezte meg, akit jobbnak tart magánál.

Eto'o az AS beszámolója szerint a következőket mondta.

„A legjobb mind közül Ronaldo, 'O Fenomeno. Nagyon tisztelem és csodálom őt. Aztán sokan vagyunk, akik mögé feljövünk, és magamat is közéjük sorolnám.”

Ronaldo, aki maga is legenda, nyíltan beszélt Samuel Eto'o iránti csodálatáról. Annak ellenére, hogy olyan nagyságok mellett játszott, mint Ronaldinho. Azonban Eto'o volt az, aki Ronaldo figyelmét felkeltette a La Liga találkozóik során. Ronaldo és Eto'o pályafutása is hasonló volt, hiszen játszottak a Real Madridban, a Barcelonában és az Inter Milanban is. Ronaldo úgy vélte, hogy egy "fenevad duót" alkothattak volna, ha együtt játszanak, gondolva az egymást kiegészítő stílusukra.

Ronaldo pályafutása, bár sérülésekkel terhelt volt, világbajnoki diadalokat és számos egyéni elismerést is magába foglal. Eto'o pályafutását a Barcelonával és az Inter Milannal elért, egymás utáni háromszoros bajnoki címek, valamint a gólkirályi címek és egyedülálló teljesítménye jellemzi.

Borítókép: Jonathan Moscrop/Getty Images)