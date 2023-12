Majdnem napra pontosan egy éve, hogy Cristiano Ronaldo elhagyta az európai labdarúgást a szaúdi profi ligáért, és aláírta a sportág egyik legjövedelmezőbb szerződését.

Az Erik ten Haggal való összezördülését és a Manchester Uniteddel való közös megegyezéssel felbontott szerződését követően Ronaldo az Al Nassrral csapatánál kötött ki.

A váltást december 30-án jelentették be hivatalosan, és Ronaldo állítólag évi 177 millió fontot (77 714 505 000 Ft) keres, amivel ő a világ legjobban fizetett labdarúgója.

Ronaldo körülbelül 3 403 846 fontot (1 494 037 963 Ft) visz haza hetente az Al Nassrtól, és mivel napokon belül közeledik a csatlakozásának egyéves évfordulója, az ötszörös Aranylabdás játékos eddig körülbelül 175 millió fontot keresett a szaúdi pályákon elért sikereivel.

A Real Madrid legendájának szaúdi váltása kulcsfontosságú pillanat volt, hiszen számos nagynevű játékos követte őt a Közel-Keletre.

Neymar, Sadio Mane, Roberto Firmino, Karim Benzema, Jordan Henderson, Kalidou Koulibaly Riyad Mahrez, Allan Saint-Maximin és Ruben Neves mindannyian a szaúdi élvonalban játszanak a nyári csatlakozásuk után.

Ronaldo február elején tölti be 39-dik életévét, de továbbra is ontja a gólokat a Közel-Keleten.

48 mérkőzésen 41 gólt szerzett, és az Al Hilal elleni döntőben kétszer is betalálva segített az Al Nassrnak abban, hogy története során először megnyerje az arab Bajnokok Ligáját.

Ronaldo élvezi a szaúdi kalandot, és nem tervezi, hogy visszatér Európába, mielőtt visszavonul.

Ő is úgy véli, hogy a szaúdi bajnokság hamarosan megelőzi a török, illetve a holland ligát is.

Cristiano Ronaldo became the world's highest-paid athlete after his move to Al-Nassr nearly doubled his annual salary, according to Forbes pic.twitter.com/wSQDCTXwdp