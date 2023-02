A Real Madrid szombat este vívja a klubvilágbajnokság döntőjét az Al Hilal csapatával.

A Marca összeszedte, mekkora pénzösszeggel tér haza Ancelotti legénysége, ha sikeresen veszik az akadályt és elhódítják a trófeát.

Győzelem esetén a királyi gárda ötmillió eurót kap, ezen felül pusztán a tornán való részvételért is jár pénz, további egymillió euró. Tehát ha a habfehérek megnyerik a sorozatot, 6 milliót kaszálnak.

Feb 11.

Flamengo vs Al Ahly (CLUB WORLD CUP) - Third-place playoff



Al Hilal vs Real Madrid (CLUB WORLD CUP) - Final



Real Madrid is heading to their 5th Club World Cup final with the expectation to win it for the 5th time by beating Al-Hilal. pic.twitter.com/tZf1yBHuxU