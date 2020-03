Társoldalunk a felvideksport.hu írását változtatások nélkül közöljük.

"Szombaton 16:50-től közös és határtalan Nélküled-énekléssel adjunk tiszteletet azoknak, akik ebben a nehéz időszakban napi szinten hoznak áldozatot másokért!" – kezdi felhívását az FC DAC 1904.



Az utóbbi években mondhatni Dunaszerdahelyről indult a Kárpát-medence és a világ magyarságát meghódító útjára az Ismerős Arcok dala.



Most szintén egy csallóközi kezdeményezéssel teremthet még nagyobb egységet a magyarok között a Nélküled."Nincs DAC-meccs Nélküled nélkül, de van Nélküled DAC-meccs nélkül.



Szombaton, 2020. március 28-án, a hivatalos meccskezdés előtt 10 perccel – vagyis 16:50-től – énekeljük el közösen a klubhimnuszt! Mindenki a saját ablakából, balkonjáról, erkélyéről vagy udvarából.



Figyeljék a telefonjukat, és amikor 16:50-re ugrik az óra, indítsák el az alul található youtube-videót a dal hivatalos verziójával – olvasható a dac1904.sk oldalán.



A dunaszerdahelyi klub és az YBS fanklub ezzel a kezdeményezéssel szeretne köszönetet mondani azoknak, akik a koronavírusos megbetegedések súlytotta napokban segítenek másokon: "Köszönjük a korházi rendelők teljes személyzetének, patikusoknak, rendőröknek, katonáknak, bolti eladóknak, pékeknek és mindenkinek, aki napi szinten erején felül dolgozik értünk!



Természetesen köszönet azoknak is, akik otthon ülnek, betartva az utasításokat, ezzel segítve az ő munkájukat!""Egyúttal felhívjuk az egész Kárpát-medence lakosságának a figyelmét erre a kezdeményezésre, és kérjük, csatlakozzanak hozzánk saját falvaikban, városaikban.



Fogjunk össze, mutassuk meg az összetartozás erejét – hiszen mi mind egy vérből valók vagyunk!" – írják a sárga kékek. Úgy tudjuk már több székelyföldi szurkolótábor is megosztotta közösségi oldalán a felhívást.A DAC azt kéri, hogy az éneklésről készült videók megosztásánál használja mindenki a #veledNélküled hashtaget.

Ismerős Arcok: Nélküled (Hivatalos videoklip - 2019.) Az Ismerős Arcok zenekar elkészítette "Nélküled" című dalának szimfonikus változatát. A dal megvásárolható: iTunes - https://itunes.apple.com/hu/album/n%C3%A...

Borítókép: dac1904.sk