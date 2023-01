A Daily Mail és a Goal.com értesülései szerint a portugál szupersztárnak le kell töltenie egy kétmeccses eltiltást, amit még az FA szabott ki rá amiatt, hogy tavaly áprilisban összetörte egy Everton-drukker telefonját.

A büntetést a szövetség még a világbajnokság előtt szabta ki Ronaldóra, és a szabályok alapján annak ellenére is le kell töltenie, hogy időközben elhagyta Angliát.

Ronaldo Smashed This Kid's Phone After Loss vs Everton#Soccer #Football #Ronaldo #CristianoRonaldo #ManUnited #EVEvsMU pic.twitter.com/TEosZoMCN8