Egy évvel ezelőtt szerződtette a Barcelona a 22 éves Ferrán Torrest a Manchester Citytól. Akkoriban hatalmas reménységként tekintettek rá, de a mai napig nem tudta felvenni a ritmust.

A hírek szerint a Barcelona ennek fényében nem gördítene komolyabb akadályt a távozása elé, emellett pedig kérőkből sincs hiány. Az Arsenal, a Tottenham, a Milan és a Juventus is figyeli a helyzetét.

A Fichajes.net értesülései szerint körülbelül 40-50 millióért már elengedné őt a katalán klub, ennek kifizetésére pedig jelenleg a Tottenhamnek van a legnagyobb hajlandósága.

Szintén ez a lap számolt be arról is, hogy amennyiben létrejön a Torres-transzfer, a Barcelona a Crystal Palace elefántcsontparti válogatott támadóját, Wilfred Zahát hozná a helyére.

Zahának nyáron lejár a szerződése, így január 1-től szabadon tárgyalhat kérőivel.

Barcelona are keen to sign Crystal Palace winger Wilfried Zaha on a free transfer, which would allow them to sell Ferran Torres at the end of the season.



