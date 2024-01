A FIFA „The Best” gálájának a Puskás-díj mellett a legjobban várt elismerése a 2023-as idény legjobb férfi futballistájának járó elismerés.



Ahogyan élő közvetítésünkben beszámoltunk, a díjat Lionel Messi nyerte, Haaland és Mbappé előtt.

Ami igazán érdekes, hogy az első és a második helyezett, azaz Messi és Haaland között pontegyenlőség alakult ki.

Utánajártunk, hogy miért kapta mégis Messi a díjat:

A szavazatok négy „frakcióból” érkeztek: szövetségi kapitányok, edzők, újságírók és szurkolók. Ezek közül a kapitányokat és a szurkolókat az argentin gyűjtötte be, az edzőket és az újságírókat pedig Haaland. Így még mindig egálban álltak a felek, viszont, ahogyan a FIFA is megindokolta, ilyenkor lép életbe 12. cikkely.

613,000 fans voted for Messi to win The Best FIFA player award.



The Argentine beat Haaland and Mbappé. pic.twitter.com/Qe0D03XrIE