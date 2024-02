A labdarúgás valaha volt legnagyobbjai közül jónéhányan részt vesznek a nyáron Angliában a 35 év felettiek világbajnokságán, ahol többek között Ronaldinho, Thierry Henry és Kaká is pályára lépnek majd.

Június elején Anglia, Argentína, Brazília, Franciaország, Spanyolország, Németország, Olaszország és Uruguay részvételével nyolccsapatos tornát szervez az Elite Players Group, a Daily Mail beszámolója szerint.

Az EPG, egy korábbi labdarúgókból és sportvállalkozókból álló csoport összefogott, hogy létrehozza az EPG-kupát - és az alapítók a sztárokkal teletűzdelt meccseken fognak szerepelni.

New over-35s World Cup is being held in England this summer with some absolute legends taking part. pic.twitter.com/ww6EQNtZZ4