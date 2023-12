Az Opta Analyst algoritmusa szerint a Real Madrid esélye a Bajnokok Ligája idei megnyerésére 13,9 százalék.

Ez eléggé ígéretes jóslat, mivel csak a Manchester Citynek és a Bayern Münchennek van nagyobb százaléka a siker esélyének.

Úgy vélik, hogy Carlo Ancelotti csapata nagyobb favoritja a Bajnokok Ligája megnyerésére, mint a PSG, az Arsenal vagy éppen a Barcelona.

Íme a legjobb 10 sorrendje:

1. Manchester City - 28,7%

2. Bayern München – 14,2%

3. Real Madrid - 13,9%

4. Inter Milan - 9,9%

5. Arsenal - 9%

6. Paris Saint-Germain – 4,9%

7. Barcelona - 3,4%

8. Atlético Madrid – 3%

9. PSV - 2,6%

10. Borussia Dortmund – 2,4%

A Real Madrid az RB Leipzig ellen játszik majd a Bajnokok Ligájában a legjobb 16 között. A mérkőzésekre pedig februárban és márciusban kerül majd sor.

