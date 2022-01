Egy angol kocsmacsapatban lép pályára Roberto Carlos, a brazilok 125-szörös válogatott labdarúgója.

A 48 éves, 2012-ben visszavonult világbajnok a vakszerencse következtében erősíti februárban egy mérkőzés erejéig csereként Shrewsburyben, a The Bull In The Barne United nevű pub amatőr gárdáját.

"Befizettünk öt fontot egy tombolajátékra az eBayen, amelynek az volt a tétje, hogy szerencsés esetben egy profi futballistát is szerződtethetünk" - mondta Matthew Brown, aki csatárként és titkárként is tevékenykedik a klubnál. "Egy péntek este kicsit kimaradtam, másnap fájó fejjel olvastam az üzeneteket, hogy igazak-e a hírek Roberto Carlosról. Szóval megnyertük".



Fotó: SportsCenter/Twitter

A Real Madriddal három Bajnokok Ligáját és négy spanyol bajnoki címet nyert klasszisra ugyanakkor a szokásosnál szerényebb körülmények várnak a Hanwood Village Hall elleni meccsen.

"Az öltöző megfelel a vasárnapi liga szintjének, nem minden zuhanyzó működik" - mesélte Brown, hozzátéve, sokra tartja Liam Turrallt, a csapat balhátvédjét, de ezen a mérkőzésen - Roberto Carlossal a keretben - várhatóan szabadnapot kap majd.

Borítókép: Futbol de Inglaterra /Twitter