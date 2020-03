Elhunyt az 1984-ben Európa-bajnok francia labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Michel Hidalgo.

"Edzőként a csúcsra emelte Franciaországot" - írta a 87 évesen, csütörtökön meghalt szakvezetőről Michel Platini, aki a diadallal zárult kontinensviadalon kilenc találattal lett gólkirály. Hozzátette, megengedte nekik, hogy mindenki kibontakoztathassa egyéni képességét és tehetségét.

Hidalgo 1976 és 1984 között irányította a nemzeti együttest, amely története első nagy tornáját nyerte az 1984-es Eb-n. Előtte két évvel a vb-n elődöntőig jutottak a Kékek, akik csak tizenegyesekkel maradtak alul a nyugatnémetekkel szemben. A szakember 75 mérkőzésen irányította a francia csapatot, amivel harmadik az örökrangsorban Raymond Domenech és a jelenlegi szövetségi kapitány, Didier Deschamps mögött. Hidalgo játékosként támadó középpályás volt, 1952 és 1966 között a Le Havre, a Reims és az AS Monaco színeiben futballozott, volt francia bajnok és kupagyőztes is, az 1956-os BEK-döntőn gólt is szerzett, de csapata, a Reims 4-3-ra kikapott a Real Madridtól.

Miután távozott a szövetségi kapitányi posztról, a francia válogatott technikai igazgatójaként tevékenykedett tovább, majd 1986 és 1991 között az Olympique Marseille sportigazgatója volt.

