Diego Simeone sok mindent megélt, ha csak azt nézzük, testközelből követhette végig a Ronaldo-Messi érát a spanyol bajnokságban.



Időközben sok az új név, a trónörökös, de Simeone számára nem okozott gondot, amikor arról kellett döntenie, kit tart a legjobbnak napjainkban.

„Hogy ki a legjobb jelenleg? Lionel Messi!” – vágta rá gondolkodás nélkül.

„Messi világbajnok lett, mégis mi kellene még neki, hogy a trónon tartsa magát?”

Ezzel az állítással kétségtelenül sokan egyetértenek, ugyanis a legfrissebb kutatások szerint a 36 éves argentin a legnagyobb esélyese az idei Aranylabdának, annak ellenére, hogy Haaland 50 gól felett rúgott a 2022/23-as szezonban.

Diego Simeone: “The best player in the world right now? Messi.. Messi, he became a world champion. What more does he have to win to continue being the best in the world?” @relevo



pic.twitter.com/jnzhDEnney