Hatalmas meglepetésre a PSV tegnap este bejelentette, hogy teljes megállapodás született a Liverpoollal, akik megveszik tőlük Cody Gakpót.



A vb nagy felfedezettje azonnali hatállyal elhagyja a hollandokat és Angliába utazik.

A klub honlapján megjegyezték, hogy egyik klub sem fogja hivatalosan közölni az átigazolás díját, de annyit elárult a klub ügyvezetője, hogy ez „rekordeladás a PSV-nek”.

Habár hivatalos részleteket nem tudunk, Fabrizio Romano szerint a 23 éves játékos szerződése 6 évre szól majd Liverpoolban, az átigazolás fix díja pedig 37 millió euró. Ezzel szemben a transfermarkt.com arról ír, hogy fix 42 millió mellé 14,7 millió bónuszt zsebelhet be a PSV.

Bármelyik esetet vesszük alapul, a Liverpool nagyon jutányos áron jutott hozzá a fiatal sztárhoz, akinek piaci értéke 60 millió euró.

Az átigazolás szinte a semmiből jött, a legtöbben azt várták, hogy Gakpo a Manchester Unitedbe igazol majd, vagy hatalmas licitháború közepette valamelyik sztárcsapatba. Ezzel szemben a vörösök megelőzték a vihart és bebiztosították a deal-t.

PSV and @LFC have reached an agreement on the proposed transfer of Cody Gakpo.



The 23-year-old attacker will leave for England imminently where he will be subjected to the necessary formalities ahead of the completion of the transfer.