A Manchester City középpályása, Kevin De Bruyne elismerte, hogy a 2022-es katari világbajnokság lehet számára az utolsó, írja a 90min.

A 31 éves játékos jelenleg is a világelit része, illetve az évek óta stabil esélyesként számon tartott belga csapatnak is kulcsembere.

De Bruyne már apaként beszélt arról, hogy ez lehet az utolsó vb-je.

„A családom is a helyszínen lesz a csoportmeccsek alatt. Ez az első alkalom, amikor a gyerekeim is eljöhetnek a világbajnokságra.”



„Már 31 éves vagyok, egyelőre fogalmam sincs, mi lesz négy év múlva.”

Kevin De Bruyne három gyerek boldog édesapja, a legidősebb 6 éves. Elmondta, már kezdenek érdeklődni a foci iránt, de nem erőltet semmit rájuk.





Manchester City and Belgium star Kevin De Bruyne has dropped a hint about his international future after the 2022 FIFA World Cup. #SLInt



MORE: https://t.co/U8ny0FSI7T pic.twitter.com/hZsybUmLX2