Dani Olmo remek időszakot töltött a Lipcsénél, ahol Szoboszlai, Orban és Gulácsi csapattársaként évekig muzsikált. Most azonban a nemzetközi sajtó úgy tudja, a távozást fontolgatja.



A játékostól a német Bild kérdezte meg, mi a véleménye a Barcelonáról, ő pedig nem is rejtette véka alá a véleményét:

„Fiatal koromban hat évig játszottam ott. Mindig az otthonom lesz, sok barátom játszik ott jelenleg is. ”

„Nagyszerű lenne valamikor visszatérni a spanyol bajnokságba. Ott él mindenkim, az az én hazám. Számomra a legfontosabb, hogy olyan klubban játsszak, ahol szeretnek és fontosnak érezhetem magam.”

Olmót az elmúlt években rendszeresen összeboronálták a Barcelonával, de hivatalos kapcsolatfelvétel nem volt a felek közt. Ronald Koeman anno kifejezetten kérte a szerződtetését, de akkoriban a pénzügyi problémák ezt meggátolták.

A spanyol 9 évesen került be a La Masiára, ahonnan 16 éves korában a Dinamo Zagreb vitte el. A kacifántos karrierkezdést követően végül innen vitte el a Lipcse, 2020-ban.

Olmo stabil kezdőnek számít Enrique spanyol válogatottjában, így ahhoz kétség sem fér, hogy Barcelona-szintű játékosról beszélünk.

Az első lépést a játékos megtette, kíváncsian várjuk, hogyan reagálnak a hízelgésre a katalánok.

“I played for Barcelona for six years when I was young. It will always be a home for me. A lot of my friends from the national team play there.”



