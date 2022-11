Dani Alves le volt nyűgözve a spanyolok 7-0-s vb-nyitányát követően, és különösen tetszett neki Gavi és Pedri játéka.

A 39 éves brazil tavaly visszatért Barcelonába, ahol volt lehetősége együtt játszani a fiatalokkal. Alves annak ellenére, hogy igazi veteránnak számít, mégis behívót kapott Tite válogatottjába, így ő is ott van a katari világbajnokságon.

Alves most megragadta az alkalmat, hogy megdicsérje korábbi klubtársait, a 18 éves Gavit és Pedrit, aki pénteken tölti a 20. életévét.

Fiatalkoruk ellenére mindketten kulcsszerepet játszottak a spanyolok meccsén, Gavit meg is választották a meccs emberének. Emellett pedig Dani sem ment el szó nélkül:

„Szeretem az olyan játékosokat, mint Gavi és Pedri. Varázslatot hoznak a futballba, ezzel az egész játékot izgalmasabbá teszik!”

Alves emellett egy vicces anekdotát is elmesélt Ansu Fatiról.

„A minap találkoztunk Ansuval, aki így szólt: Lefogadom, hogy nem emlékszel rám, gyerekkoromban csináltam veled egy képet! Mondtam, persze hogy emlékszem, ő lesz a La Masia jövője!”

Dani Alves has been a huge support for Ansu Fati. Alves has been helping Fati to deal with the emotional problems he has had due to his injury. They have a special relationship.



