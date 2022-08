Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, augusztus 25-én:

17:41: A Valencia 7,5 millió euróért leigazolta a Vitória játékosát, André Almeidát. A játékos már Valenciában tartózkodik, ahol átesik az orvosin és aláírja ötéves szerződését.

Valencia have signed contracts with Vitória for André Almeida deal on €7.5m fee - he’s already in Valencia to undergo medical and sign five year deal. #transfers



Bryan Gil, still waiting for club green light to fly and complete simple loan move to Valencia from Tottenham. pic.twitter.com/lFpFph3jXf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2022

17:36: Tovább gyűrűzik a Paqueta-ügy. Hiába a Tottenham erőfeszítései, a Lyon képviselői a West Ham miatt utaztak Londonba, ahol jelenleg is egyeztetnek a részletekről. Ha sikerül egyezségre jutni, a transzfer akár már ma vagy holnap bejelentésre kerülhet.

Lucas Paquetá agents, in London to discuss with West Ham after new bid submitted. There’s still work to do on clubs side - West Ham want to push for Brazilian star. #WHUFC



Paquetá dreams of Premier League football - but agreement has to be reached with OL president Aulas. pic.twitter.com/Xvwlfo4FX1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2022

16:41: Nem nevezte a Leicester a Chelsea elleni találkozóra Wesley Fofanát. A játékos közel áll ahhoz, hogy a londoni kékekhez szerződjön, így érthető Brendan Rodgers döntése.

Wesley Fofana will not be included in Leicester squad for Chelsea game. He’s still training with the U23s - he wants to join Chelsea as soon as possible #CFC



When will Fofana be selected again? “Once the window closes things will be clearer”, Brendan Rodgers tells @OwynnPA. pic.twitter.com/VoWevNO8W3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2022

16:39: Gyakorlatilag lezártnak tekinthető Alexander Isak Newcastlebe igazolása. A svéd játékosért klubrekordot jelentő 65+5 millió eurót fizetnek a szarkák a Real Sociedadnak.

16:30: Sebastian Kehl, a Dortmund sportigazgatója kifejtette, hogy semmilyen formában nem szeretnék eladni Thomas Meuniert.

14:05: Dele Alli átesett az orvosi vizsgálatokon. A játékos Besiktasba való kölcsönadásáról 2023-ig nyaráig állapodott meg az Everton, ám a szerződésben egy 8 millió fontos kiváráslási lehetőség is szerepel.



Dele Alli is finishing medical tests as new Besiktas player right now. More: been told buy option clause included in the contract between Everton and Besiktas is worth £8m. #EFC #Besiktas



Initial loan will be valid until June 2023. pic.twitter.com/iuexRqvVSN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2022

12:00: A Barcelona csütörtök délelőtt bejelentette, hogy Samuel Umtiti a 2022/23-as szezonra.kölcsönben a Serie A -ban szereplő Leccéhez igazolt.

10:50: Miután kiderült, hogy a West Ham 40 millió eurót adna Lucas Paquetáér, a Tottenham is csatlakozott a Lyon játékosáért folytatott versenyhez.

10:20: Frenkie de Jong egész nyáron témát szolgáltatott. A középpályást a Manchester Uniteddel, a Chelsea -vel és a Bayern Münchennel hozták kapcsolatba. Most a Liverpool is feltűnt fel a holland kérői közt.



09:50: A Manchester United közölte Antonyval és képviselőivel, hogy új hivatalos javaslatot nyújtanak be a megállapodás mielőbbi megkötése érdekében.



Manchester United have communicated to Antony and his camp their plan to submit a new official proposal to get the deal done as soon as possible. Man Utd will do their best to sign Antony, total priority. #MUFC



Five year deal was agreed almost 10 days ago. Up to the clubs. pic.twitter.com/VnlThXul0V — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2022

09 20: Kevin Trapp nem vált klubot. „Írásos ajánlatot kaptam a Manchester Unitedtől – a világ élvonalbeli klubjától. Tegnap mindkét klub képviselőit tájékoztattam arról, hogy úgy döntöttem, az Eintracht Frankfurtnál maradok" - mondta a játékos.





08:50: Samuel Umtiti még ma Olaszországba utazik, hogy aláírja a kölcsönszerződését a Serie A-ban szereplő Leccével. Az olasz klub és a Barcelona közt már megszületett a megállapodás és mér a játékos orvosi vizsgálatának időpontja is megvan.

Samuel Umtiti will travel to Italy later today in order to join Serie A side Lecce on loan move from Barcelona. Full agreement reached, documents exchanged on Wed night and medical scheduled today. #transfers



Barça will receive add-ons based on how many games he'll play. pic.twitter.com/0P83w85UXG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2022

08:00: Az Olympique Marseille jelenleg nem tárgyal Cristiano Ronaldo szerződtetéséről. A klub elnöke, Pablo Longoria cáfolta a pletykákat, és úgy fogalmazott, a Marseille teljesen más projektet próbál létrehozni.

Olympique Marseille are currently not in negotiations to sign Cristiano Ronaldo. Pablo Longoria, disappointed with the rumours as OM are trying to build completely different project. #OM



More on OM position on Ronaldo, project and signings: https://t.co/EJUeAoLInU pic.twitter.com/QiA8qH0boe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2022

Borítókép: Sport365